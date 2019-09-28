هند صبرى أفضل ممثلة فى الجونة عن فيلم "نورا تحلم"

حصدت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم".



وكانت هند قد حضرت فعاليات المهرجان رفقة مخرجة الفيلم هند بن جمعة، ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا، والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم.



وكانت تذاكر الفيلم قد نفدت جميعها قبل عرضه بعدة ساعات.



وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا، حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه أمس، واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.



وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily، أداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة إقناعها لهم بالدور.



وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام، والتي جعلتها النجمة التي حصدت أفلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد، حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه، واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز الـ ١٠٠ مليون جنيه ليصبح الفيلم الأكثر حصدا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.