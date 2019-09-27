التعادل السلبي يحسم مواجهة بوافيستا وتونديلا في الدوري البرتغالي

خيم التعادل السلبي على مباراة بوافيستا وتونديلا، اليوم الجمعة، في منافسات المرحلة السابعة من الدوري

البرتغالي لكرة القدم.



ولم تشهد المباراة أي استغلال للفرص التي سنحت للفريقين طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة النهاية على نتيجة التعادل السلبي.



التعادل مكن بوافيستا من الصعود للمركز الرابع مؤقتًا، في انتظار باقي نتائج المرحلة، برصيد 11 نقطة، فيما يحتل تونديلا المركز السابع برصيد تسع نقاط.