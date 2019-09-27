عرض افتتاح "العربية لكرة السرعة" ينال استحسان الضيوف (صور)

نال عرض افتتاح البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، استخسان جميع الوفود المشاركة، حيث أبدى الموجودين إعجابهم الشديد بالعرض الذي أداه طلائع وزارة الشباب والرياضة.



وتصدرت مصر جدول ميداليات البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، والمقامة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري.



وشاركت في البطولة العربية للسرعة ٨ منتخبات هي "مصر- الجزائر – ليبيا - السودان – الأردن - لبنان - اليمن - جزر القمر"، مع وجود وفد إماراتي للمشاركة في الجمعية العمومية للإتحاد العربي لكرة السرعة، وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الذي تسيطر عليه منذ بداية البطولة حتى الآن.



ووجه المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للعبة، الدعوة لجميع وسائل الإعلام لحضور نهائيات البطولة غدًا، وتسجيل تتويج مصر باللقب ومتعة الحضور والتواجد على أرض مصر الآمنة.



وأضاف "حسين"، أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا آمنة ومستقرة، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الاستقرار التي هي أحد أجل نعم الله سبحانه وتعالى.