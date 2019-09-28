حظك اليوم.. برج الميزان السبت 28 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: تتحدث نوعية القوت الدسمة عن تجديد لبعض النواحي، أو يطلق دورة أخرى مغايرة ويتكلم على أهداف تبلغها بقدرات كبيرة.



عاطفيًا: يتوقع الفلك لك اليوم مقابلة الشخص المناسب في أثناء تجمع الأصدقاء أو في مكان العمل، لبدء حياة عاطفية جديدة.



صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.