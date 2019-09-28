حظك اليوم.. برج العذراء السبت 28 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء قالت:-



مهنيًا: تتلقى دعوات عديدة وتقوم بزيارات واتصالات ولقاءات نشيطة وبنّاءة، أدعوك الى توظيف الطاقة الممتازة التي تملكها حاليًا في تحسين علاقاتك.



عاطفيًا: إذا رأيت حبيبك مستاء خذ المبادرة واستفسر عما يجول في خاطره، لن تندم أيّها العذراء العزيز، فما من وقت أفضل للتقرب من الحبيب والوقوف إلى جانبه.



صحيًا: إذا شعرت بضيق في التنفس وبثقل على صدرك وبإحساس بالتعب، لا تتردد لحظة في التوجه إلى الطبيب مباشرة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.