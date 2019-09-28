حظك اليوم.. برج الثور السبت 28 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: إذا كنت تعمل إلى جانب مواليد الميزان أو الأسد أو الحمل، فقد تسطر ملحمة هذا اليوم، أو يكون نجاحك أسطوريًا ويتصدر عناوين وسائل الإعلام.



عاطفيًا: تعلق أهمية كبرى على انجذاب جسدي يجعلك تخترق كل الحواجز، ويمكن أن تقع في غرام معلم أو معلمة أو أستاذ أو شخصية مشهورة.



صحيًا: تعاني ليلًا الأرق ويتطلب الأمر استشارة الطبيب الخاص بك، ولا تهمل التمارين الرياضية خصوصًا عند الصباح، وركز على تمارين شد الجسم.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.