وزير الخارجية الأمريكي يزور إيطاليا مطلع الشهر المقبل

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن إيطاليا ستكون المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبية القادمة، التي ستبدأ مطلع شهر أكتوبر القادم وتستمر حتى 6 أكتوبر.



ويتضمن جدول زيارة وزير الخارجية إلى إيطاليا اجتماعات مع كل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إضافة إلى نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية.



ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فسوف يعقد بومبيو أيضًا اجتماعًا خاصًا مع البابا في الفاتيكان، كما سيتوجه إلى مقاطعة بروتسو (وسط)؛ لزيارة مسقط رأس أجداده الإيطاليين في بلدة باشنترو.