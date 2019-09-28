حظك اليوم.. برج الحمل السبت 28 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية لأن الحظ حليفك، ولست مضطرًا لترفع نبرة صوتك.



عاطفيًا: تناسبك الأجواء الهادئة، لا تفرض رأيًا ووضح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض، ولا تستعجل قرارًا وحذار إهمال الواجبات العائلية.



صحيًا: حاول أن تتجنب تناول المشروبات الغازية والروحية بكثرة حتى لا تصاب بمشاكل صحية في الكبد يتطلب علاجها رحلة طويلة.



زقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.