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تنفيذ 8472 حكمًا قضائيًا بالمنيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع، في ضبط 8 آلاف و472 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع في ضبط 8 آلاف و472 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة، من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف.

تم التحفظ علي المتهمين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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