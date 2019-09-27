سيلفا لا يشعر بالقلق رغم بداية إيفرتون المتعثرة

قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، اليوم الجمعة، إنه من المبكر الشعور بالقلق والارتباك رغم البداية المتعثرة للفريق الذي يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخسر إيفرتون ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، من بينها هزيمتان أمام شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، الثنائي الصاعد حديثًا، لتزداد الضغوط على سيلفا قبل مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري غدًا السبت.



وقال سيلفا للصحفيين: "بالطبع لا نشعر بالرضا. أنا أول من يشعر بحزن حين انظر للترتيب. (لكن) من السابق لأوانه الشعور بالقلق والارتباك. "لو كنا لعبنا بشكل جيد وفزنا بالنقاط الثلاث في آخر مباراة لكان ترتيبنا اختلف تمامًا. الأمور متقاربة للغاية".



وبعد أن حقق نتائج إيجابية الموسم الماضي منها الخروج بشباك نظيفة أمام أربعة فرق من "الستة الكبار" سكن شباك إيفرتون تسعة أهداف هذا الموسم، بينما سجل لاعبوه خمسة أهداف فقط.



وأوضح سيلفا: "لا يشعر أحد بالرضا عندما تتلقى شباكه أي أهداف. لم نتغير كثيرًا عن الموسم الماضي. إنهم نفس اللاعبين الذين خاضوا 13 مباراة دون أن تهتز شباك الفريق في 10 مباريات.

"إنهم نفس اللاعبين الذين حصل معهم ايفرتون على رابع أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

"حققنا هذا الإنجاز بالعمل الجاد وتحسين المستوى واكتساب الخبرة من الأمور غير الجيدة التي ارتكبناها والتعلم من الأخطاء".