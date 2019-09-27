شباب "الوفد" يقفون دقيقة حداد على شهداء كمين بئر العبد (صور)

وقف قيادات وشباب حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة في كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، إثر اشتباكهم مع إرهابيين.



جاء ذلك في المحاضرة الثانية في ثاني أيام معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة، بحضور 200 شاب وفدي وعدد من قيادات ورموز الوفد.



ووجه الكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد الحزب، التحية لأرواح شهداء الجيش في سيناء، قائلا: "رحم الله شهدائنا".



وتتكون اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد من: طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد الحزب، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب وأمين صندوق مساعد الحزب.



وأسفرت اشتباكات بين عدد من الإرهابيين مع رجال القوات المسلحة في كمين تفاحة، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية عن استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود.