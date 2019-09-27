أحمد موسى: ثبت بالدليل فشل "الإرهابية" في التأثير على المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يشهد اليوم السقوط المريع للجماعة الإرهابية.



وأضاف "موسى"، في تغطية خاصة عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية فشلت في دعواتها لإنزال المصريين الشارع المصري، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديها أحد في الشوارع بعدما كانوا يتحدثون عن نزول الملايين.



وأوضح: "الخروج الكبير للمصريين أمام المنصة تسبب في حالة من الإرتباك للجماعة الإرهابية"، مؤكدًا أنه "ثبت بالدليل أن قنوات الإرهابية غير مؤثرة في الشعب وأن الشعب المصري فاق وعرف الحكاية إيه، واستوعبوا أن هدف الجماعة هو إسقاط الدولة المصرية، وهو ما رفضه الشعب المصري جملة وتفصيلًا".