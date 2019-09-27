"الصحة الفلسطينية": مقتل شاب في احتجاجات بقطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا خلال احتجاجات على الحدود المحصنة بين غزة وإسرائيل اليوم الجمعة.



وحددت الوزارة هوية القتيل قائلة إن اسمه ساهر عثمان ويبلغ من العمر 20 عامًا مضيفة أن 52 شخصا آخرين أصيبوا 27 منهم بالرصاص الحي خلال المظاهرات التي كثيرا ما يشوبها العنف.



وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات صحفية إن القوات المتمركزة على طول الحدود لم تستخدم الرصاص الحي.



وأضافت أن نحو 7000 فلسطيني شاركوا في المظاهرات، وأنهم ألقوا قنابل حارقة ومواد متفجرة على الجنود.



وقالت المتحدثة: "ردت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام وسائل تفريق أحداث الشغب".