خروج جاكوب إنجبريجتسن من تصفيات سباق 5 آلاف متر ببطولة العالم للقوى

تبدد حلم أسرة إنجبريجتسن بمشاهدة ثلاثة أشقاء من أفرادها يتنافسون في نهائي سباق خمسة آلاف متر ببطولة العالم لألعاب القوى بعد خروج جاكوب أصغر الأشقاء الثلاثة من تصفيات السباق اليوم الجمعة.



وحل النرويجي جاكوب (19 عاما)، بطل أوروبا العام الماضي في سباقي 1500 وخمسة آلاف متر، رابعا في التصفيات وهو مركز يؤهله للنهائي لكنه استبعد لاحقا بسبب ارتكابه لخطأ.



وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن الفريق النرويجي طعن على القرار.



وتأهل شقيقاه فيليب وهنريك إلى النهائي. وفاز هنريك (28 عاما) باللقب الأوروبي في سباق 1500 متر في 2012 بينما أحرز فيليب (26 عاما) اللقب القاري لنفس المسافة في 2016.



ورغم حرارة الطقس الشديدة في الدوحة أقيم السباق في ظروف رائعة بفضل أنظمة التبريد في استاد خليفة.



وتأهل أيضا النرويجي كارشتن فارهولم، الذي يدافع عن لقب 400 متر حواجز، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه في التصفيات بجانب منافسه الرئيسي الأمريكي راي بنجامين.



وسجل فارهولم ثاني أسرع زمن في السباق في لقاء أقيم في زوريخ الشهر الماضي.