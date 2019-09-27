محافظ الجيزة ينعي شهداء الوطن في سيناء

نعي محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، شهداء الوطن في الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بشمال سيناء، واستهداف أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والمدنيين.



وأدان محافظ الجيزة الحادث الإرهابي، داعيا الله أن يتغمد الشهداء أبطال الوطن البواسل بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وجيشًا.



وأشار إلى أن "العمل الإرهابى الخسيس لن يثنى مصر عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأي عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء"، مؤكدًا أن ذلك الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار التصدي لهؤلاء المجرمين مع وعي أبناء مصر الدائم، ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية، ودعمهم للجهود التي يبذلها رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.