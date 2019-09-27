"عمليات الصحفيين": تلقينا شكوى واحدة اليوم

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن غرفة العمليات المشكلة بالنقابة لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية اليوم الجمعة، قد أنهت مهمتها الساعة التاسعة مساء اليوم.



وأضاف النقيب، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الزملاء أثناء تأدية عملهم اليوم، باستثناء واحدة تتعلق بالزميل محمد الشاهد عضو النقابة تخص عمله مع القناة الفرنسية الثانية كمراسل لها معتمد لدى الهيئة العامة للاستعلامات. وتعلق الأمر بعدم حمل الزميل للتصريح القانوني بالتصوير الصادر له من "الاستعلامات" مما أدى لاسيتقافه لمدة ساعتين، إلى أن أرسلت "الاستعلامات" التصريح للسلطات، فتم الإفراج عنه وواصل عمله.



ووجه النقيب، فى بيان له، مساء اليوم الجمعة، الشكر للزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين تشكلت منهم الغرفة على ما بذلوه من جهود لمتابعة ورعاية زملاءهم أثناء تأدية عملهم، وهم:حسين الزناتي وعمرو بدر وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل وحماد الرمحي.



كما وجه النقيب نفس الشكر لمحاميي النقابة وإدارييها الذين عاونوهم في مهمتهم.