هند صبري: أؤمن بوجود الجن لكن لم أتخيل ما حدث بعد تصوير الفيل الأزرق

علقت الفنانة هند صبري، على الجدل الذي أثاره فيلم الفيلم الأزرق قائلة: "أنا أؤمن بوجود الجن، لكن لم أكن أتخيل أن لما نيجي "ننكشهم" يحصل اللي حصل معايا"، لافتة إلى حدوث أشياء غريبة أثناء التصوير.



وأضافت "صبري"، خلال لقائها ببرنامج "الجمعه في مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين صبري: "مكنتش متخيلة النجاح الكبير اللي حققه "الفيل الأزرق" وكنت قلقانة بوضعي في مقارنة بين دوري في الجزء الثاني وبين الفنان خالد الصاوي"، معلقة: "قلت أنا هاجي أعمل ايه في الجزء التاني خالد الصاوي ماعملوش؟".



وأوضحت الفنانة هند صبري، أنها قبلت التحدي وقبلت الدور لأنها رأت أدوار المرأة في السينما مؤخرًا مسطحة وصغيرة، مشيرة إلى أنها قبلت لأن الدور مركب، و"تقيل".



واستنكرت عدم إقبال المنتجين على الفنانات في السينما لافتة إلى أنه عندما نسأل المنتجين والموزعين عن عدم الاعتماد على الفنانات في السينيما يقولون: "الستات مبتجيبش فلوس".



وتابعت: "نجاحي في الفيل الأزرق خلى الناس تيجي تشوف فيلم "نورا تحلم".



وعن عملها بالمحاماة، قالت:إنها لم تمتهن المحاماة لافتة إلى أنها رفعت قضية في تونس لعدم تسجيلي بالنقابة بدعوة أنني أقوم بالتمثيل.