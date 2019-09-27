غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "نهضة مصر" ومحافظة الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية صباح غد السبت، توقيع 2 بروتوكول تعاون بين شركة نهضة مصر والمحافظة بخصوص تطوير ورفع كفاءة مصنع ابيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، وتوقيع بروتوكول لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحي بالحمام بين محافظة الإسكندرية وشركة أوشين للنظم الهندسية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الإقليم.



كما سيتم وضع حجر الأساس لتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطة أبيس 2 وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، وتفقد محطة الزياتين بالمنتزه، وسيتم افتتاح مصنع خط الوقود البديل وتطوير مصنع المنتزه.



يذكر أن محافظة الإسكندرية قد افتتحت اليوم الجمعة، المؤتمر السادس للمياه تحت عنوان "إدارة منظومة مياه متكاملة لمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي"، والذي يقام على مدار يومين، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون والشراكة المصرية - الأوروبية في قطاع المياه منذ عام ٢٠٠٧.