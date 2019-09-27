نقيب المحامين: الجيش المصري حامي الأمة

وجه سامح عاشور نقيب المحامين، رسالة للجيش المصري، قائلًا: "نحن معكم ونشد بأيدكم في مواجهة الإرهابيين في سيناء أو غير سيناء، وحال خروج الجيش المصري من ميزان القوة بالمنطقة العربية فستتغير خارطة المنطقة ولن يبقى الخليج أو المغرب أو الشام أو السودان، وبدون جيش مصر لن تكون هناك أمة عربية".



وأكد عاشور خلال المؤتمر السنوي لمحامي مصر لعام بمدينة الغردقة، على دعم محامي مصر للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى تقويض دور الدولة المصرية، وإرسال صورة سلبية عن مصر إلى المجتمع الدولي في وقت حساس وحرج من تاريخ الوطن، يبني فيه المصريين دولتهم الديمقراطية المدنية الحديثة، واستعادة دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.



وتابع نقيب المحامين قائلا: هل تنفيذ تلك العملية الإرهابية في ذات اليوم الذي دعا البعض لتظاهرات ضد النظام صدفة"، مضيفا: "لمن تريدون تسليم مصر، فمصر للمصريين وفقط، ولن نرضى بتسليمها للإخوان الإرهابية، أو أمريكا، أو قطر، أو تركيا".