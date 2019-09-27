الإسماعيلي يهدي درع النادي لقنصل مصر بتونس

أهدى المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، درع النادي لحازم غيث القنصل المصرى لتونس، وفى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.



وأعرب الكلية عن خالص شكره وتقديره لدور السفارة المصرية فى تذليل كافة العقبات والعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق خلال فترة الإقامة.



ومن جانبه، قدم القنصل المصرى التهنئة لمسئولى البعثة بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يقوم بالتقاط بعض الصور التذكارية.



وكان النادي الإسماعيلي تأهل لدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال –البطولة العربية سابقًا بعدما خسر الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أبو بكر أبو عقيلة في الدقيقة 84، ولكنه لم يكن كافيا لبلوغ فريقه الدور التالي، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرزهم وجيه عبدالحكيم هدفين، وعبدالرحمن مجدي هدف، وأحمد مدبولي هدف، ليتأهل لدور الـ16 بنتيج "4-3" في مجموع المبارتين.



ويطمح النادي الإسماعيلي للتويج بالبطولة، ليسعد جماهيره بعددما غاب عن منصات التتويج لأكثر من 17 عامًا.