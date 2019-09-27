الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. بدء التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:38 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
أعلن عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية عن بدء الوحدات الصحية المقررة، غدًا السبت، في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر.

وأضاف أن الوحدات الصحية العمود تمثل الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها، على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في محافظة الأقصر، تعد حلم انتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى بمحافظة الأقصر.

وأضاف أن جميع الوحدات الصحية المقررة لاستقبال المواطنين مستعدة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وعددها ٧ وحدة بمركز ومدينة الزينية وهي كالتالي: مركز صحة الأسرة بالعشى، ووحدة صحة الأسرة بمدامود العجوز، ووحدة صحة الاسرة بسالم مكى، ووحدة صحة الأسرة بالصعايدة، ووحدة صحة الأسرة بجاد الكريم، ووحدة صحة الاسرة بالزينية بحرى، ووحدة صحة الأسرة طيبة.

ولفت إلى أن المستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة أو صور شهادة الميلاد لمن هم دون السن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

حبس مسن هتك عرض طفل فى حلوان

منذ يومين

الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل

منذ يوم

أحزاب الحركة المدنية تنفذ خطة أيمن نور لدعم ألاعيب الجماعة

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

الخارجية تطالب برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

7 دول بينها مصر في بيان مشترك: لا تسامح مع "كيمياوي الأسد"

أديب يسخر من فشل دعوات الإخوان للتظاهر: "شعبك جدع يا سيسي"

عمرو أديب: ما حدث فى مصر اليوم درس للإخوان وقطر وتركيا

منوعات

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

مظاهرات "إضراب الأرض" تشهد مشاركة قياسية في ولايات النمسا

خبر صادم.. الشوكولاتة لا تعمل على تحسن البصر

كشكول

مسيرة بجامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي

"المعلمين": أكثر من 15 ألف معلم يشارك في تأييد الرئيس بالنصب التذكاري

طالبة دكتوراه بعين شمس تفوز بالمركز الأول بمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

تعليم جنوب سيناء: ضوابط للنشر على"الفيس" وصفحة لأخبار المدارس

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط

الإخوان تستغل الأطفال في فيديوهاتها التحريضية ضد مصر


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

4 أكتوبر.. مناقشة رواية "عياش" لـ"أحمد مجدي همام" في لبنان

مناقشة "الأخلاق وتنمية المجتمع" فى ثقافة الغربية (صور)

ورش فنون تشكيلية وحكي بثقافة أحمد بهاء الدين

"دم السواقى" و"انتحار" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك