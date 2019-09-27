غدًا.. بدء التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلن عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية عن بدء الوحدات الصحية المقررة، غدًا السبت، في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر.



وأضاف أن الوحدات الصحية العمود تمثل الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات ثنائية الخدمة أو ثلاثيتها، على حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة.



وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، في محافظة الأقصر، تعد حلم انتظره المصريون كثيرًا، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين، وتنطلق مرحلتها الأولى بمحافظة الأقصر.



وأضاف أن جميع الوحدات الصحية المقررة لاستقبال المواطنين مستعدة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وعددها ٧ وحدة بمركز ومدينة الزينية وهي كالتالي: مركز صحة الأسرة بالعشى، ووحدة صحة الأسرة بمدامود العجوز، ووحدة صحة الاسرة بسالم مكى، ووحدة صحة الأسرة بالصعايدة، ووحدة صحة الأسرة بجاد الكريم، ووحدة صحة الاسرة بالزينية بحرى، ووحدة صحة الأسرة طيبة.



ولفت إلى أن المستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة أو صور شهادة الميلاد لمن هم دون السن.