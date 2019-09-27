هند صبري: علاقتي مع الجمهور قائمة على الاحترام

قالت الفنانة التونسية هند صبري، إنها سعيدة جدًا بردود أفعال أصدقائها تجاه فيلمها التونسي "نورا تحلم"، مشيرة إلى أنه إصرارهم على حضور الفيلم بالرغم من عدم اعتيادهم على هذه النوعية من الأفلام التونسية، أثبت لها حب أصدقائها التي تعمل معهم على مدار عشرين عامًا.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC" مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد: "أتمنى مناقشة العديد من القضايا المجتمعية في الوطن العربي من خلال الأعمال الفنية، كما فعل فيلم "نورا تحلم".



وأوضحت أن العلاقة بينها وبين جمهورها قائمة على احترام عقولهم من خلال الأعمال الفنية التي تُقدمها، مؤكدة ضرورة احترام عقول الناس في الأعمال الفنية.



يًذكر أن الفنانة التونسية هند صبري شاركت في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفيلم "نورا تحلم"، ويشاركها في البطولة حكيم بومسعودي وجمال ساسي وسيف الضريف وإيمان شريف، والفيلم من إخراج هند بوجمعة.