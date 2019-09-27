"الحرية المصري" يدين الحادث الإرهابي في شمال سيناء

أدان حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام للحزب المحاسب أحمد مهنى، وجميع قيادات وأعضاء الحزب، الحادث الإرهابي الغشيم الذي استهدف جنود الجيش في شمال سيناء، وأدى لاستشهاد 5 جنود منهم.



وأضاف الحزب فى بيان له منذ قليل، أن مثل هذه العمليات الدنيئة تأتي بعد فشل دعوات الجماعة الإرهابية لدعوات التخريب اليوم، ونزول الشعب في جميع الميادين لتأييد الرئيس السيسي والجيش والشرطة.



وأكد الحزب أن "مثل هذه الحوادث لن تنال من عزيمة الجيش ولا الشعب المصري العظيم، الذي يعلم بما يحاك ضد البلد من بعض الجماعات الإرهابية والدول المعادية لمصر".