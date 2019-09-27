الترجي التونسي يتأهل لدور المجموعات في أبطال إفريقيا

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى دور المجموعات، ضمن مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم؛ بعد فوزه اليوم الجمعة في تونس بمباراة الإياب على نادي ايلكت سبور التشادي بهدفين مقابل هدف واحد.



وسجل للترجي كل من: إبراهيما واتارا في الدقيقة 76، وعبد الرؤوف بلغيث في الدقيقة 83، فيما جاء الهدف الوحيد لنادي ايلكت التشادي عن طريق حسن ابراهيم.



وكان الفريقان تعادلا بهدف واحد لكل منهما في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي، والتي أقيمت في العاصمة التشادية نجامينا قبل أسبوعين.