محافظ مطروح ينعي شهداء الوطن في سيناء

نعي محافظ مطروح، اليوم الجمعة، شهداء الوطن في الحادث الإرهابى الجبان الذى وقع اليوم في شمال سيناء واستهداف أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والمدنيين.



وأدان محافظ مطروح الحادث الارهابى الجبان، داعيا الله أن يتغمد الشهداء أبطال الوطن البواسل بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وجيشًا.



وأشار إلى أن العمل الإرهابي الخسيس لن يثني مصر عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأي عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء، مؤكدًا أن ذلك الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة، وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار التصدي لهؤلاء المجرمين؛ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.