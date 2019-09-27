"المصريين الأحرار" ينعى شهداء الوطن في استهداف كمين بشمال سيناء

نعى حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، شهداء الوطن الغالي من القوات المسلحة والمدنيين فى حادث استهداف كمين التفاحة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.



وأعرب الحزب، في بيان له منذ قليل، عن خالص تعازيه للقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهدائنا ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن دماء هؤلاء الشهداء لن تضيع هدرا، ومصر ستثأر لأبنائها الذين راحت دماءهم الزكية فداءا لهذا الوطن.



وأكد البيان أن الضربات الموجعة والنجاحات الهائلة التي تحققها الدولة المصرية ضد الإرهاب تأتي في إطار الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر والتي كانت وستظل حربًا من أجل حرية الشعب المصري وحماية لأرضه الطاهرة، مشدد على أنه لن يستطع أحد إفساد فرحة المصريين بالنجاحات التي تحققها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.



واختتم أن النجاحات التي تحققها مصر على المستوى الدولي تضع الإرهابيين في مأزق وتفضح ألاعيبهم فهم يحاولون تصدير صورة عكسية عن مصر لمحاولة كسب الرأي العام العالمي، لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا.