المفتي ينعي الشهداء: المتربصون بمصر لن يضعفوا شوكة الجيش

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي نفذتها جماعة إرهابية على كمين التفاحة ببئر العبد في سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الجيش.



وأكد مفتي الجمهورية أن المتربصين بمصرنا الحبيبة يسعون بكل ما أوتوا من قوة أن يضعفوا شوكة الجيش المصري الذي يقف أمامهم سدًّا منيعًا أمام أغراضهم الدنيئة، ولن يستطيعوا ذلك لأن جنود الجيش المصري هم خير أجناد الأرض كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.



وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، ويحمي مصر من كيد الخائنين.