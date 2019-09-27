108 سيدات من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يشاركن في برنامج أمريكي علمي

تصل إلى الولايات المتحدة، غدا السبت، 108 سيدات من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا للمشاركة في برنامج التبادل التقني النسائي لعام 2019 برعاية مكتب شئون التربية والثقافة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز روابط الأعمال وبناء شبكات مهنية أقوى فيما بين القيادات النسائية المشاركة من أجل إفادة مجتمعاتهن لدى عودتهن لأوطانهن الأم من خلال تشجيع السيدات والفتيات على اقتفاء آثارهن للمشاركة في نفس البرنامج مستقبلا.

ومن المقرر أن تقضي القيادات النسائية خمسة أسابيع في تعاون وتنسيق مع نحو 40 شركة أمريكية من القطاع الخاص من سان فرانسيسكو ووداي السليكون قبل اجتماعهن في واشنطن العاصمة تمهيدا لتنفيذ خطط عمل لدى عودتهن والانضمام إلى سائر خريجي البرنامج في المساهمة في الارتقاء بمجتمعاتهن.