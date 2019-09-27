العساف يلتقي مفوض "الأونروا"

بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الجمعة، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، الموضوعات ذات الشأن المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذا اللقاء جاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت الثلاثاء الماضي، في مدينة نيويورك الأمريكية.

