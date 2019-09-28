حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 سبتمبر 2019
السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:07 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-
الحمل
مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية لأن الحظ حليفك، ولست مضطرًا لترفع نبرة صوتك.
عاطفيًا: تناسبك الأجواء الهادئة، لا تفرض رأيًا ووضح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض، ولا تستعجل قرارًا وحذار إهمال الواجبات العائلية.
صحيًا: حاول أن تتجنب تناول المشروبات الغازية والروحية بكثرة حتى لا تصاب بمشاكل صحية في الكبد يتطلب علاجها رحلة طويلة.
الثور
مهنيًا: إذا كنت تعمل إلى جانب مواليد الميزان، الأسد أو الحمل، فقد تسطر ملحمة هذا اليوم، أو يكون نجاحك أسطوريًا ويتصدر عناوين وسائل الإعلام.
عاطفيًا: تعلق أهمية كبرى على انجذاب جسدي يجعلك تخترق كل الحواجز، ويمكن أن تقع في غرام معلم أو معلمة أو أستاذ أو شخصية مشهورة.
صحيًا: صحيًا: تعاني ليلًا الأرق ويتطلب الأمر استشارة الطبيب الخاص بك، ولا تهمل أداءك التمارين الرياضية وخصوصًا عند الصباح، وركز على تمارين شد الجسم.
الجوزاء
مهنيًا: لحسن الحظ ان حكمك على الأمور يكون صائبًا ونظرتك منطقية، وقد تعرف نجاحًا هائلًا وانتصارًا وتقدم على استثمارات مميزة.
عاطفيًا: تبقى العاشق المتحمس الذي يتباهى بالبذخ والكرم بلا حساب وتخطيط، وتشير الأجواء إلى ارتياح كبير وتبادل واسع من العواطف والدعم والطمأنة.
صحيًا: تلتزم النظام الغذائى الصحي الذي نصحك به طبيب التغذية الخاص بك، ورغبتك تتجدد في ممارسة رياضة جديدة تنمّي لياقتك البدنية.
السرطان
مهنيًا: تتقدم أشواطًا عديدة وتحقق هذا اليوم ما لم تستطع تحقيقه في الأيام الماضية، وتتوصّل الى تذليل العقبات وعقد صفقات مهمة تعود عليك بأرباح كبيرة.
عاطفيًا: تكون سعيدًا وموعودًا بالأفضل، فتتاح أمامك فرص استثنائية للتعويض عن بعض المشاكل السابقة، لا تبق وحيدًا وعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية.
صحيًا: أدعوك إلى الاهتمام بالوضع الصحي الجسدي والنفسي هذا اليوم، ولا سيما أن تداعيات المجال المهني تنعكس أحيانًا على الصحة.
الأسد
مهنيًا: تتمتع بحيوية كبيرة وبتفاؤل يضيء لك المسيرة، لن تواجه عوائق مهمة لكن هذا لا يعني أن النجاح يأتي على طبق من فضة.
عاطفيًا: قد يكون هذا اليوم هو الأصعب على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق.
صحيًا: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، وحاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط.
العذراء
مهنيًا: تتلقى دعوات عديدة وتقوم بزيارات واتصالات ولقاءات نشيطة وبنّاءة، أدعوك الى توظيف الطاقة الممتازة التي تملكها حاليًا في تحسين علاقاتك.
عاطفيًا: إذا رأيت حبيبك مستاء خذ المبادرة واستفسر عما يجول في خاطره، لن تندم أيّها العذراء العزيز، فما من وقت أفضل للتقرب من الحبيب والوقوف إلى جانبه.
صحيًا: إذا شعرت بضيق في التنفس وبثقل على صدرك وبإحساس بالتعب، لا تتردد لحظة في التوجه إلى الطبيب مباشرة.
الميزان
مهنيًا: تتحدث نوعية القوت الدسمة عن تجديد لبعض النواحي، أو يطلق دورة أخرى مغايرة ويتكلم على أهداف تبلغها بقدرات كبيرة.
عاطفيًا: يتوقع الفلك لك اليوم مقابلة الشخص المناسب في أثناء تجمع الأصدقاء أو في مكان العمل، لبدء حياة عاطفية جديدة.
صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.
العقرب
مهنيًا: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
القوس
مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك هذا اليوم ولا في الأيام المقبلة، لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.
صحيًا: تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.
الجدي
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.
الدلو
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مبادلة تجارية أو اتصالات مثيرة تعيد عجلة العمل إلى دورانها، وتتخلص من عجزك عن استخلاص النتائج.
عاطفيًا: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، فأنت تعرف أنه يمر بأوقات حرجة.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك، لكن حاول أن تتجنب ذلك قدر المستطاع.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برج العذراء يعرضك للحساسيات مع الزملاء الذين يأخذون عليك موقفًا أو سلبية في التعاطي.
عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال، والثقة والإخلاص أبرز عناوين العلاقة الناجحة.
صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة، تحاش الأجواء المزعجة أو الصاخبة وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.
الحمل
مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية لأن الحظ حليفك، ولست مضطرًا لترفع نبرة صوتك.
عاطفيًا: تناسبك الأجواء الهادئة، لا تفرض رأيًا ووضح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض، ولا تستعجل قرارًا وحذار إهمال الواجبات العائلية.
صحيًا: حاول أن تتجنب تناول المشروبات الغازية والروحية بكثرة حتى لا تصاب بمشاكل صحية في الكبد يتطلب علاجها رحلة طويلة.
الثور
مهنيًا: إذا كنت تعمل إلى جانب مواليد الميزان، الأسد أو الحمل، فقد تسطر ملحمة هذا اليوم، أو يكون نجاحك أسطوريًا ويتصدر عناوين وسائل الإعلام.
عاطفيًا: تعلق أهمية كبرى على انجذاب جسدي يجعلك تخترق كل الحواجز، ويمكن أن تقع في غرام معلم أو معلمة أو أستاذ أو شخصية مشهورة.
صحيًا: صحيًا: تعاني ليلًا الأرق ويتطلب الأمر استشارة الطبيب الخاص بك، ولا تهمل أداءك التمارين الرياضية وخصوصًا عند الصباح، وركز على تمارين شد الجسم.
الجوزاء
مهنيًا: لحسن الحظ ان حكمك على الأمور يكون صائبًا ونظرتك منطقية، وقد تعرف نجاحًا هائلًا وانتصارًا وتقدم على استثمارات مميزة.
عاطفيًا: تبقى العاشق المتحمس الذي يتباهى بالبذخ والكرم بلا حساب وتخطيط، وتشير الأجواء إلى ارتياح كبير وتبادل واسع من العواطف والدعم والطمأنة.
صحيًا: تلتزم النظام الغذائى الصحي الذي نصحك به طبيب التغذية الخاص بك، ورغبتك تتجدد في ممارسة رياضة جديدة تنمّي لياقتك البدنية.
السرطان
مهنيًا: تتقدم أشواطًا عديدة وتحقق هذا اليوم ما لم تستطع تحقيقه في الأيام الماضية، وتتوصّل الى تذليل العقبات وعقد صفقات مهمة تعود عليك بأرباح كبيرة.
عاطفيًا: تكون سعيدًا وموعودًا بالأفضل، فتتاح أمامك فرص استثنائية للتعويض عن بعض المشاكل السابقة، لا تبق وحيدًا وعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية.
صحيًا: أدعوك إلى الاهتمام بالوضع الصحي الجسدي والنفسي هذا اليوم، ولا سيما أن تداعيات المجال المهني تنعكس أحيانًا على الصحة.
الأسد
مهنيًا: تتمتع بحيوية كبيرة وبتفاؤل يضيء لك المسيرة، لن تواجه عوائق مهمة لكن هذا لا يعني أن النجاح يأتي على طبق من فضة.
عاطفيًا: قد يكون هذا اليوم هو الأصعب على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق.
صحيًا: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، وحاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط.
العذراء
مهنيًا: تتلقى دعوات عديدة وتقوم بزيارات واتصالات ولقاءات نشيطة وبنّاءة، أدعوك الى توظيف الطاقة الممتازة التي تملكها حاليًا في تحسين علاقاتك.
عاطفيًا: إذا رأيت حبيبك مستاء خذ المبادرة واستفسر عما يجول في خاطره، لن تندم أيّها العذراء العزيز، فما من وقت أفضل للتقرب من الحبيب والوقوف إلى جانبه.
صحيًا: إذا شعرت بضيق في التنفس وبثقل على صدرك وبإحساس بالتعب، لا تتردد لحظة في التوجه إلى الطبيب مباشرة.
الميزان
مهنيًا: تتحدث نوعية القوت الدسمة عن تجديد لبعض النواحي، أو يطلق دورة أخرى مغايرة ويتكلم على أهداف تبلغها بقدرات كبيرة.
عاطفيًا: يتوقع الفلك لك اليوم مقابلة الشخص المناسب في أثناء تجمع الأصدقاء أو في مكان العمل، لبدء حياة عاطفية جديدة.
صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.
العقرب
مهنيًا: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.
القوس
مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك هذا اليوم ولا في الأيام المقبلة، لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.
صحيًا: تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.
الجدي
مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.
عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.
صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.
الدلو
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مبادلة تجارية أو اتصالات مثيرة تعيد عجلة العمل إلى دورانها، وتتخلص من عجزك عن استخلاص النتائج.
عاطفيًا: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، فأنت تعرف أنه يمر بأوقات حرجة.
صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك، لكن حاول أن تتجنب ذلك قدر المستطاع.
الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برج العذراء يعرضك للحساسيات مع الزملاء الذين يأخذون عليك موقفًا أو سلبية في التعاطي.
عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال، والثقة والإخلاص أبرز عناوين العلاقة الناجحة.
صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة، تحاش الأجواء المزعجة أو الصاخبة وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.