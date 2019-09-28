حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 28 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: لا تراهن على تطور الأحداث، لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية لأن الحظ حليفك، ولست مضطرًا لترفع نبرة صوتك.

عاطفيًا: تناسبك الأجواء الهادئة، لا تفرض رأيًا ووضح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض، ولا تستعجل قرارًا وحذار إهمال الواجبات العائلية.

صحيًا: حاول أن تتجنب تناول المشروبات الغازية والروحية بكثرة حتى لا تصاب بمشاكل صحية في الكبد يتطلب علاجها رحلة طويلة.



الثور

مهنيًا: إذا كنت تعمل إلى جانب مواليد الميزان، الأسد أو الحمل، فقد تسطر ملحمة هذا اليوم، أو يكون نجاحك أسطوريًا ويتصدر عناوين وسائل الإعلام.

عاطفيًا: تعلق أهمية كبرى على انجذاب جسدي يجعلك تخترق كل الحواجز، ويمكن أن تقع في غرام معلم أو معلمة أو أستاذ أو شخصية مشهورة.

صحيًا: صحيًا: تعاني ليلًا الأرق ويتطلب الأمر استشارة الطبيب الخاص بك، ولا تهمل أداءك التمارين الرياضية وخصوصًا عند الصباح، وركز على تمارين شد الجسم.



الجوزاء

مهنيًا: لحسن الحظ ان حكمك على الأمور يكون صائبًا ونظرتك منطقية، وقد تعرف نجاحًا هائلًا وانتصارًا وتقدم على استثمارات مميزة.

عاطفيًا: تبقى العاشق المتحمس الذي يتباهى بالبذخ والكرم بلا حساب وتخطيط، وتشير الأجواء إلى ارتياح كبير وتبادل واسع من العواطف والدعم والطمأنة.

صحيًا: تلتزم النظام الغذائى الصحي الذي نصحك به طبيب التغذية الخاص بك، ورغبتك تتجدد في ممارسة رياضة جديدة تنمّي لياقتك البدنية.



السرطان

مهنيًا: تتقدم أشواطًا عديدة وتحقق هذا اليوم ما لم تستطع تحقيقه في الأيام الماضية، وتتوصّل الى تذليل العقبات وعقد صفقات مهمة تعود عليك بأرباح كبيرة.

عاطفيًا: تكون سعيدًا وموعودًا بالأفضل، فتتاح أمامك فرص استثنائية للتعويض عن بعض المشاكل السابقة، لا تبق وحيدًا وعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية.

صحيًا: أدعوك إلى الاهتمام بالوضع الصحي الجسدي والنفسي هذا اليوم، ولا سيما أن تداعيات المجال المهني تنعكس أحيانًا على الصحة.



الأسد

مهنيًا: تتمتع بحيوية كبيرة وبتفاؤل يضيء لك المسيرة، لن تواجه عوائق مهمة لكن هذا لا يعني أن النجاح يأتي على طبق من فضة.

عاطفيًا: قد يكون هذا اليوم هو الأصعب على الصعيد العاطفي، يحمل بعض الحيرة أو الارتباك أو الأحزان، وربما الازدواجية أو الفراق.

صحيًا: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، وحاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط.



العذراء

مهنيًا: تتلقى دعوات عديدة وتقوم بزيارات واتصالات ولقاءات نشيطة وبنّاءة، أدعوك الى توظيف الطاقة الممتازة التي تملكها حاليًا في تحسين علاقاتك.

عاطفيًا: إذا رأيت حبيبك مستاء خذ المبادرة واستفسر عما يجول في خاطره، لن تندم أيّها العذراء العزيز، فما من وقت أفضل للتقرب من الحبيب والوقوف إلى جانبه.

صحيًا: إذا شعرت بضيق في التنفس وبثقل على صدرك وبإحساس بالتعب، لا تتردد لحظة في التوجه إلى الطبيب مباشرة.



الميزان

مهنيًا: تتحدث نوعية القوت الدسمة عن تجديد لبعض النواحي، أو يطلق دورة أخرى مغايرة ويتكلم على أهداف تبلغها بقدرات كبيرة.

عاطفيًا: يتوقع الفلك لك اليوم مقابلة الشخص المناسب في أثناء تجمع الأصدقاء أو في مكان العمل، لبدء حياة عاطفية جديدة.

صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، ولكن هذا لا يعني عدم ممارسة الرياضة، والاستمرار في الحفاظ على صحتك من خلال تناول الطعام الصحي.



العقرب

مهنيًا: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفيًا: لا تكون أنانيًا وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.



القوس

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك هذا اليوم ولا في الأيام المقبلة، لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف.

صحيًا: تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.



الجدي

مهنيًا: انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيرًا، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.

عاطفيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك هذا اليوم، وخصوصًا أن خسارة الشريك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.

صحيًا: ضع كل مشاغلك جانبًا، واعط ممارسة الرياضة الأولوية كي تبقى بصحة جيدة.



الدلو

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مبادلة تجارية أو اتصالات مثيرة تعيد عجلة العمل إلى دورانها، وتتخلص من عجزك عن استخلاص النتائج.

عاطفيًا: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، فأنت تعرف أنه يمر بأوقات حرجة.

صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك، لكن حاول أن تتجنب ذلك قدر المستطاع.



الحوت

مهنيًا: وجود القمر في برج العذراء يعرضك للحساسيات مع الزملاء الذين يأخذون عليك موقفًا أو سلبية في التعاطي.

عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال، والثقة والإخلاص أبرز عناوين العلاقة الناجحة.

صحيًا: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة، تحاش الأجواء المزعجة أو الصاخبة وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة.