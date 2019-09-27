البلدوزر الجديد.. هل يرث مصطفى محمد عرش عمرو زكى؟

التسجيل من أنصاف الفرص أهم سمات مهاجم الزمالك الواعد، وهو ناتج عن تركيزه الكامل على التوجه نحو المرمى بشكل مباشر، ومحاولة اقتحام مناطق الخطورة بشراسة، مهما كانت الكثافة العددية وبلغت صعوبة اختراقها، فهو دائم المحاولة وعزمه يقارب الطريقة ذاتها لمهاجم الزمالك السابق عمرو زكى. فخلال ٦ لقاءات نجح فى تسجيل ٦ أهداف، بمعدل هدف فى كل مباراة.

عندما يتسلم الكرة، أول خيار يدور لعقله هو المرمى، كيف يصل إليه عبر وقت أقل وبطريقة مختصرة. تارة تغلب العجلة على قراراته فيسدد من بعيد، وأخرى يبالغ فى المقامرة فيخسر الكرة، لكن مع هذا وذاك ينجح فى ترجمة أنصاف الفرص، لأنه باختصار كثرة المحاولات والشجاعة تنتجان عن الإجادة.

هكذا كانت طريقة عمرو زكى الذى لم يكن مهاجمًا مهاريًا أو بنفس ذكاء عماد متعب، لكن فاعليته على المرمى كانت أعلى وأكثر فائدة للمنتخب الوطنى ولفريقه.

ومن هنا يعول الزملكاوية، وكثير من الجمهور المصرى، على تطور تلك الموهبة الرائعة لحل أزمة مركز المهاجم الصريح فى المنتخب الوطنى، خاصة أن «الفراعنة» عانوا كثيرًا فى وجود مروان محسن وأحمد حسن «كوكا» المتواضعين. لكن ورغم أرقامه الرائعة وموهبته الفذة، تبقى المبالغة فى الرهان على المهاجم الشاب سلاحًا ذا حدين يجب الانتباه إليه. فزيادة الضغط على اللاعب وتحميله مسئولية النتائج الجماعية للزمالك مستقبلًا، ربما ينعكس على أدائه سلبًا إذا ما تراجع الفريق، ووقتها سيتراجع المادحون ويتحولون إلى ذامين فى قدراته وإمكانياته.

يحتاج مصطفى محمد إلى نظرة أكثر منطقية، فهو لا يزال مجرد موهبة تبدأ أولى خطواتها، ويمتلك كل المقومات التى تؤهله ليكون مهاجم مصر الأول، لكنه لم يكتسب بعد التجارب والكيفية التى سيتعامل بها مع المواقف الأصعب التى بانتظاره.

فى الفترة المقبلة، سينتبه كثير من المديرين الفنيين الذين يواجهون الزمالك لقيمة هذا اللاعب، لذا سيبنون خططهم الدفاعية على كيفية سد الطريق أمامه، وكذلك سينتبه كل قلوب الدفاع الذين سيواجهونه لكل صغيرة وكبيرة عنده، وستكون طريقة توقيفه أهم ما يركزون فيه، ومن هنا ستتولد صعاب كبيرة.

مهاجم الزمالك سيكون مطالبًا من الآن بالتأهب لهذه المواقف، وأن يكون مستعدًا لكيفية التغلب عليها، كذلك سيكون مدربه «ميتشو» مطالبًا بضرورة تخليصه من الضغوط الجماهيرية أولًا، ثم مساعدته على اللعب جماعيًا، وعدم الانشغال بالفردية التى يتحدث عنها الشارع المصرى. كما على اللاعب أن يبتعد عن أفكار السماسرة، وأن يهمش أطروحاتهم الوهمية فى هذا الوقت. فمؤكد ستحاصره بعض العروض البلاستيكية من دوريات أوروبية ضعيفة لا قيمة لها، كى تكون ورقة لحصد مكاسب مادية أكبر. ما يجب أن ينشغل به الآن هو أن يصب كل تركيزه نحو التطور. فلا يزال مصطفى محمد فى مراحل البحث عن الذات وتثبيتها.

