3 جولات جديدة في بطولة العالم للرالي

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة ثلاث جولات جديدة في بطولة العالم لسباقات سيارات رالي في أجندة 2020 وتم إضافة جولتين في كينيا واليابان في الـ14 جولة بداية من العام المقبل مع إقامة جولة في نيوزيلند بدلا من أستراليا.

وقال مدير سباقات رالي في الاتحاد الدولي للسيارات يفيس ماتون:"من اجل المزيد من العالمية للبطولة، نحن بحاجة لإضافة مزيد من الجولات خارج أوروبا".

وأكد:" عقب دمج سباق تشيلي العام الماضي، ستوسع أجندة 2020 حضورنا في قارتي آسيا وأفريقيا". مضيفا أن نظام التدوير يمنح البطولة للحفاظ على رقم مرتفع من الاحداث الجيدة.

في الوقت نفسه، قال أوهورو كينياتا رئيس كينيا في بيان إن الأمر تطلب سبع سنوات لإعادة "سافاري" -الذي أقيم للمرة الأولى في 1953 للاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية ملكة على بريطانيا- للمنافسات العالمية.

وقال إن رالي سفاري شرق إفريقيا، مثلما هو معروف، كان يعد واحدا من أصعب سباقات الرالي في العالم، يجتاز دول شرق إفريقيا كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ودخل في بطولة العالم للرالي في 1973 وحتى 2002 وتم استبعاده منذ ذلك الوقت.

ويفتتح رالي مونت كارلو الموسم الجديد يوم 26 يونيو فيما يختتم الموسم برالي اليابان في 22 نوفمبر.

ووفقا لموقع بطولة العالم للرالي، تعتبر البطولة على نطاق واسع أنها أكثر البطولات تحديا لسباقات السيارات في العالم، وتجمع بين كافة الأراضي بداية من مسارات الغابات المليئة بالثلوج إلى الممرات الجبلية الوعرة.. وحاليا منطقة السافانا الأفريقية.