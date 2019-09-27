الاتحاد العام للمصريين بالسعودية لـ "السيسي": كلنا معك

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، مؤتمرا لدعم الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، في مسيرة التنمية والبناء.



شهد المؤتمر حضورًا كبيرًا، ورفع الحاضرون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب لافتات بعنوان "كلنا معاك"، كما أكد الحضور، التأييد والدعم الكبير للدولة واستقرارها ضد دعوات التخريب والتحريض والإرهاب.