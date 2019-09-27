خالد الصاوي وزوجته يشاركان في ختام مهرجان الجونة

وصل منذ قليل الفنان خالد الصاوي وزوجته على السجادة الحمراء، لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



ومن المقرر أن يتم خلال حفل الختام، الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان هذا العام، والبالغ قيمتها 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وجائزة نجمة الجونة، والشهادات المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.



ويشهد حفل الختام منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدى، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصرى.



وفي سياق مختلف يعقد حاليًا فريق عمل فيلم "شريط 6" للنجم خالد الصاوي، جلسات عمل مكثفة حاليًا؛ للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل انطلاق التصوير.



ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع الأسبوع المقبل، عقب الاستقرار على الشكل الأخير لملامح الشخصيات الرئيسية، خاصة أن أسرة الفيلم تبحث عن بطلة نسائية تقف أمام "الصاوى"، حيث رشح المخرج 3 أسماء يفاضل بينها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.



ويظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد "الصاوي" شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.