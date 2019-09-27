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بعد فشل دعوات التظاهر.. ارتباك في إعلام الإخوان.. وقنواتهم: "الشعب هيتعشى وينزل"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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بعد حشد لأكثر من أسبوع، وتحريض مستمر على النزول والتظاهر في الميادين ضد الدولة المصرية باءت كل دعوات إعلاميي الإخوان وقنواتهم بالفشل، فلم تزحف الجحافل إلى الميادين ولم يستجب لهم أحد.

هذه الخيبة انعكست بشكل كبير على أداء إعلاميي الإخوان وقنواتهم وحلفائه من الإعلام الموالي لهم كقناة الجزيرة القطرية الدعم الاول للجماعة الإرهابية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صاعقة احتشاد آلاف المصريين أمام المنصة اليوم، لدعم استقرار الدولة المصرية ورفض العنف، أربكت كل الإعلام المعادي للدولة ورموزه فلم يجدوا ما يقولونه أو يقدموه على شاشتهم، سوى الفبركة والتزوير، أو محاولات بتطمين أنصار الجماعة الإرهابية بأن التظاهرات ستنزل في المساء.

فبركة قناة الجزيرة للتظاهرات

يبدو أنها لم تكن سقطة مهنية، وقعت فيها القناة القطرية في تغطية التظاهرات، ولكنها منهجية تتبعها قناة الجزيرة مع الدول التي تترصد لها وتسعى لنشر الفتن بها، فاليوم التقطت الجزيرة صورة لتجمع محدود بالوراق، وروجته على أنها تظاهرة ضخمة في الوارق ضد الدولة، وكررت إذاعة المشهد نفسه وزعمت أنه تظاهرة أخرى في قنا.

بعد فشل دعوات التظاهر..
بعد فشل دعوات التظاهر..

قناة مكملين تروج كذب أعمى

لم تجد القناة الإخوانية ما تروجه على أنها تظاهرات ضد الدولة المصرية، فلجأت لإجراء اتصالات هاتفية مع بعض المواطنين للخروج عبر شاشتها للزعم بأن التظاهرات في كل ميايدن مصر.

ولكن أصيب الإعلامي أحمد سمير، بخيبة أمل كبيرة عندما فجأته السيدة "أم ليلى"، على الهواء بأن المنطقة التي تتواجد لم تخرج فيها تظاهرات حتى الآن، ولم تخرج في المناطق المجاورة، ولكن التظارهات ستخرج آخر النهار.

هيثم أبو خليل

بعد أن يئس الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل من احتمالية استجابة الشعب المصري لهم في دعواتهم التخريبية، كتب على تويتر: "الشعب بيتغدى، وكمان هيتعشي، وينزل الوقت اللي علي مزاجه".

بعد فشل دعوات التظاهر..
بعد فشل دعوات التظاهر..

ليليان داوود

الإعلامية ليليان داوود الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن تيقنت من فشل دعوات التظاهر اليوم، كتبت تغريدة تعبر عن خيبة أملها قائلة إن حراك اليوم مهم بالنسبة لهم، وان مصر سبتمبر 2019 لن تعود للوراء.

 

       

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