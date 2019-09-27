بعد فشل دعوات التظاهر.. ارتباك في إعلام الإخوان.. وقنواتهم: "الشعب هيتعشى وينزل"

بعد حشد لأكثر من أسبوع، وتحريض مستمر على النزول والتظاهر في الميادين ضد الدولة المصرية باءت كل دعوات إعلاميي الإخوان وقنواتهم بالفشل، فلم تزحف الجحافل إلى الميادين ولم يستجب لهم أحد.

هذه الخيبة انعكست بشكل كبير على أداء إعلاميي الإخوان وقنواتهم وحلفائه من الإعلام الموالي لهم كقناة الجزيرة القطرية الدعم الاول للجماعة الإرهابية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صاعقة احتشاد آلاف المصريين أمام المنصة اليوم، لدعم استقرار الدولة المصرية ورفض العنف، أربكت كل الإعلام المعادي للدولة ورموزه فلم يجدوا ما يقولونه أو يقدموه على شاشتهم، سوى الفبركة والتزوير، أو محاولات بتطمين أنصار الجماعة الإرهابية بأن التظاهرات ستنزل في المساء.

فبركة قناة الجزيرة للتظاهرات

يبدو أنها لم تكن سقطة مهنية، وقعت فيها القناة القطرية في تغطية التظاهرات، ولكنها منهجية تتبعها قناة الجزيرة مع الدول التي تترصد لها وتسعى لنشر الفتن بها، فاليوم التقطت الجزيرة صورة لتجمع محدود بالوراق، وروجته على أنها تظاهرة ضخمة في الوارق ضد الدولة، وكررت إذاعة المشهد نفسه وزعمت أنه تظاهرة أخرى في قنا.