مبابي وإيكاردي يعودان لصفوف باريس سان جيرمان قبل مواجهة بوردو

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، إن كيليان مبابي وماورو إيكاردي تعافيا من الإصابة وباتا جاهزين للمشاركة حين يتوجه حامل اللقب لمواجهة بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا السبت.



وغاب الفرنسي مبابي لأكثر من شهر بسبب إصابة عضلية بينما غاب الأرجنتيني إيكاردي لمدة أسبوع بسبب إصابة في أعلى الفخذ لكنهما على أتم الاستعداد لمباراة الغد أمام بوردو.



لكن إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي سيغيب عن المباراة لأنه لم يتعاف تماما من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وستمنح عودة‭‭ ‬‬مبابي وايكاردي الفريق قوة دفع كبيرة بعد الخسارة 2-صفر على ملعبه أمام ستاد رانس الأربعاء الماضي بعد أن أخفق لاعبو باريس سان جيرمان في هز الشباك على ملعب بارك دي برينس لأول مرة في 45 مباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي حاليا برصيد 15 نقطة من سبع مباريات متفوقا بفارق الأهداف على أنجيه.