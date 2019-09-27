الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 دبلوماسي أمريكي يؤيدون عزل ترامب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:01 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أيد أكثر من 300 مسئول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، بينهم مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومساعد سابق لوزير الخارجية، اليوم الجمعة، التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله.

وقال المسئولون في بيان لهم إن الموقعين خدموا في إدارات كلا الحزبين، وأضافوا أنهم لا يريدون الحكم مسبقًا على الاستنتاجات، التي قد يتوصل إليها الكونجرس في التحقيق.

وأوضح المسئولون في البيان الذي أُرسل إلى المنظمات الإخبارية "يبدو أن الرئيس ترامب استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد؛ لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية".

وقال البيان "من شأن هذا أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة، كما أنه يمثل محاولة لإخضاع مصالح أمريكا الوطنية، ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا، لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بدء تحقيق رسمي لمساءلة ترامب هذا الأسبوع، بعد أن تبين أنه طلب من رئيس أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل
في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

منذ يوم

أحزاب الحركة المدنية تنفذ خطة أيمن نور لدعم ألاعيب الجماعة

منذ يوم

الرقصة الأخيرة.. كيف تخطط «الإرهابية» للتحرك الآن؟

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

دعمًا لمظاهرات تأييد السيسى.. إضاءة برج خليفة بألوان علم مصر

ضياء رشوان: لا شكاوى من المراسلين الأجانب بشأن تغطيات اليوم

بالفيديو.. القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود.. والقضاء على 118 تكفيريا

مستشار المفتي: المصريون أثبتوا للعالم أنه مع القيادة السياسية ضد الفتنة

منوعات

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

مبادرة صينية لغرس الأشجار تحصل على أرفع تكريم بيئي من الأمم المتحدة

مظاهرات "إضراب الأرض" تشهد مشاركة قياسية في ولايات النمسا

خبر صادم.. الشوكولاتة لا تعمل على تحسن البصر

كشكول

مسيرة بجامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي

"المعلمين": أكثر من 15 ألف معلم يشارك في تأييد الرئيس بالنصب التذكاري

طالبة دكتوراه بعين شمس تفوز بالمركز الأول بمسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"

تعليم جنوب سيناء: ضوابط للنشر على"الفيس" وصفحة لأخبار المدارس

إسلام سياسي

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط

الإخوان تستغل الأطفال في فيديوهاتها التحريضية ضد مصر

الرقصة الأخيرة.. كيف تخطط "الإرهابية" للتحرك الآن؟


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

ورش فنون تشكيلية وحكي بثقافة أحمد بهاء الدين

"دم السواقى" و"انتحار" بثقافة المنيا

حسام الضمرانى يشارك بمحاضرة عن خطاب إعلامى لمواجهة الإلحاد فى صالون الجفرى

ختام برنامج "تعزيز القيم" بثقافة مغاغة

صفحتنا ع الفيس بوك