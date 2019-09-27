درة تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة

وصلت منذ قليل النجمة التونسية درة إلى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



وخطفت درة الأنظار عقب وصولها على السجادة الحمراء لحفل الختام، وظهرت وهي مرتدية فستانا سماوي اللون.



ومن المقرر أن يتم خلال حفل الختام الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان هذا العام، والبالغ قيمتها 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وجائزة نجمة الجونة، والشهادات المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.



كما يشهد حفل الختام منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدى، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصرى.



وشهدت النسخة الثالثة من المهرجان بجانب العروض السينمائية، 12 ورشة وندوة حوارية في إطار برنامج "جسر الجونة السينمائي" ودارت حول السينما الإفريقية وأصوات اللاجئين في السينما، وترميم الأفلام وجماليات الصوت، والحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية، وعلم وفن جلب تمويل الأفلام والوضع الراهن للتوزيع السينمائي، وما بين الواقع والشاشة، وغيرها من الموضوعات التي حظيت بمشاركة شخصيات مصرية ودولية من صناع السينما حول العالم.