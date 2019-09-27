رسالة ريا أبي راشد لأصدقائها في مهرجان الجونة

حرصت الإعلامية "ريا أبي راشد" على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصور جديدة لها.



ووجهت الإعلامية "ريا" رسالة إلى أصدقائها المتواجدون في الجونة، قائلة:"كنت أتمنى حضور حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي".



ونشرت "ريا" مجموعة من الصور لها أثناء زيارتها لمتجر "عزه فهمي للمجوهرات" وعلقت كاتبة: مقتطفات من زيارتي لمتجر "عزة فهمي".



يُذكر أن ريا أبي راشد، قدمت الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وحضرت حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.