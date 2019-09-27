"ع الهادي يا زبادي" حكاية جديدة من "نصيبي وقسمتك 3"

تنطلق يوم الأحد المقبل حكاية جديدة بعنوان "ع الهادي يا زبادي" من حكايات الجزء الثالث من المسلسل الدرامي "نصيبي وقسمتك" وذلك على قناة "MBC".



ويشارك في بطولة حكاية "ع الهادي يا زبادي" كل من الفنان نبيل عيسى، ونسرين أمين، وحجاج عبد العظيم، ومدحت تيخا، وإيناس مكي، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2016، وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشكلات التي تحدث بينهما وكان بطولة هاني سلامة مع وجود بطلة مختلفة في كل موضوع مثل نيكول سابا، ودرة، وشيري عادل، ومي سليم.