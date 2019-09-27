"سامسونج" تطلق هاتفها الجديد.. وتحذر: استخدموه "برفق"

أطلقت "سامسونج"، اليوم الجمعة، هاتفها القابل للطي "جالاكسي فولد" في الولايات المتحدة، بعد التأخيرات الناجمة عن أعطال الشاشة التي تسببت في هز صورة الشركة العملاقة أمام عملائها.



ومع ذلك، يتم تضمين دليل مفصل عن "تعليمات الرعاية" نصيحة للمستهلكين بـ"التعامل برفق وعدم استخدام الضغط المفرط وعدم تعريض الهاتف للسوائل أو الجزيئات الصغيرة".



ويشتمل "جالاكسي فولد" على شاشة AMOLED مقاس 7.3 بوصة، مصممة بمواد بوليمر ذات طبقات من أجل المرونة، وهي أكبر شاشة هاتف ذكي لفئة "جلاكسي" حتى الآن.



والهاتف مزود بست كاميرات احترافية، ويمكن استخدام شاشة عرض "إنفينيتي فليكس" لمشاهدة مقاطع فيديو بحجم كبير.



كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وهي مناسبة للألعاب على الإنترنت.



وكان الجهاز المرتقب، الذي يبلغ سعره ألفي دولار، مقرر طرحه في الولايات المتحدة في أبريل الماضي، لكنه عانى عيوبا لا تعد ولا تحصى.



ففي اختبار أولي، شهد "جلاكسي فولد" العديد من المشكلات المتعلقة بآلية العرض والمفصلة التي ألحقت أضرارا بالشاشة، وهي مشاكل لم تظهر إلا بعد أن أرسلت الشركة الأجهزة إلى العديد من الصحفيين التقنيين.