«دويتشه فيله».. منصة مرتزقة «الإخوان الليبراليين» لهدم الدولة



شهدت السنوات الماضية سقوط أقنعة كثيرة من على أوجه منصات إعلامية دولية عديدة، ليتجلى الوجه الأسود لتلك المنصات التى كان يُفترض فيها الحياد، لكنها تحولت إلى بوق من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، التى تحاول تشويه صورة مصر ليل نهار، عبر بث الشائعات وفتح أبوابها للمحرضين على العنف والفوضى.

فبحلول الجمعة قبل الماضى، فوجئ الجميع بالمنصة الألمانية الكبيرة وهى تدعم مخطط «الإخوان» وتشارك فيه، بتقرير حمل عنوان «الحراك المصرى.. أسباب متعددة ونهايات مفتوحة»، مستعينة بأكاذيب الجماعة الإرهابية واعتبارها أدلة دامغة، متغاضية عن مبدأ إعلامى يدرسونه لأى دارس إعلام، وهو عرض جميع وجهات النظر.

وفى تقرير آخر، سألت «دويتشه فيله»: «الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسى: حراك عفوى أم منظم؟»، ثم أجابت بلسان الإرهاب: «مظاهرات فى عدة محافظات مصرية بدت وكأنها نتاج حالة تململ وغضب تصاعد منذ بدأ المقاول والممثل محمد على فى نشر مقاطع مصورة، تحدث فيها عن فساد بالمليارات فى الدولة المصرية».. كل ذلك دون أن تفكر فى التواصل مع السلطات المصرية للتعليق على هذه الأكاذيب.

فى هذا التقرير الملىء بالمغالطات، لم تستعن المنصة الدولية بوجهة النظر المصرية التى تدحض كل ما قيل، فبالنسبة إلى القائمين عليها فإن التقارير أحادية الجانب ستحقق رسالتهم المنشودة. وفى ذات السياق العدائى، حاولت المنصة، قبل ذلك وبشكل مكثف، ضرب المشروعات القومية التى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ففى الذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، وهو المشروع الوطنى الذى التف حوله المصريون جميعًا، نشرت تقريرا خبيثًا يحمل عنوان «عام على توسعة قناة السويس.. هل اشترى المصريون الوهم؟»، ما يشير إلى أنها بالفعل تتبنى وجهات نظر «الإخوان» دون الرجوع إلى أى مسئول مصرى لتضمين رد رسمى.

ولم تكتف «دويتشه فيله» بتلك التقارير التى تحرض على العنف والفوضى وتستهدف هدم مصر عبر ترويج أكاذيب «الإخوان»، وفتحت أبوابها لمن يهاجمون الدولة المصرية عقب هروبهم منها، مثل علاء الأسوانى، الروائى محدود الموهبة الذى يحرض ليلًا ونهارًا على العنف فى مصر.

وإذا نظرنا للبرنامج الذى كان يقدمه الإعلامى المحرض يسرى فودة، الذى خصصت له «دويتشه فيله» ميزانية كبيرة وحمل اسم «السلطة الخامسة»، سنجد أنه مجرد معول لهدم الدولة المصرية بالتقليل من شأن كل الإنجازات وبث الشائعات التى يرددها عناصر الجماعة.

ومن الذين تعتمد عليهم المنصة الألمانية، الهارب عمرو حمزاوى، الذى اكتشف الشعب المصرى منذ سنوات طويلة تلونه وحرصه على الظهور وتصدر المشهد كسياسى عليم حتى وإن كلفه ذلك مهاجمة بلاده.

واعتادت المنصة الألمانية إبراز التقارير التى تقف خلفها منظمات أجنبية تزعم أنها حقوقية، ومعظمها فى الأساس ممولة من تركيا وقطر لدعم مخطط الجماعة الإرهابية.

ويأتى تمويل مؤسسة «دويتشه فيله» من الخزانة العامة الاتحادية، وتبلغ ميزانيتها السنوية ٣٢٦ مليون يورو، حسب بيان أصدره بيتر ليمبورج، مديرها العام.

وإذاعة صوت ألمانيا أو «دويتشه فيله» هى لسان ألمانيا للعالم، وتأسس القسم العربى بها فى ١ أبريل ١٩٥٩، ويعمل به محررون من مصر وسوريا والعراق والجزائر ولبنان وفلسطين والمغرب واليمن ومن ألمانيا.

ويشارك فى البرنامج العربى عدد من المتعاملين بالقطعة، ومراسلون من مختلف أنحاء العالم، وفى الدول العربية، ومراكز المنظمات الدولية والدول الكبرى.

