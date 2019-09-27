إبراهيم نجم يكتب: التحديات الراهنة ومعركة الوعى







قدر مصر أنها دولة محورية قامت على ضفاف نيلها حضارات مختلفة امتدت جذورها فى أعماق التاريخ، حتى حق لنا أن نقول بلا مبالغة إن التاريخ هو الذى ينسب إلى مصر وليس العكس، لأنها أرقى وأقدم حضارة عرفها التاريخ.

كانت مصر البلد الوحيد الذى لا تتوارى عنه شمس الحضارة والتقدم والازدهار، وهذه المزية هى التى جعلتها مطمعًا للغزاة قديمًا وحديثًا، وكانت مصر تتغلب على كل التحديات فتهزم أعداءها أو تصهرهم فيها وتجعلهم جزءًا منها، أما اليوم فهى تواجه تحديات من نوع جديد ليس له مثيل عبر عصورها وتاريخها، فأول وأعظم وأهم تحد تواجهه مصر هو تحدى الخيانة الذى وقعت من الجماعة الإرهابية المتشددة عقب فشلها السياسى ونبذ الشعب لها فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ولأنها جماعة لا تعرف إلا العنف والإرهاب لم تصحح صورتها أمام الشعب بمراجعات صادقة أمينة تسمح لها بالعودة إلى الممارسة السياسية النزيهة فى حضن الوطن، لكنها اعتبرت أن كل أطياف مصر تآمرت عليها الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة والأحزاب وجماهير الشعب، إلا عدة آلاف ساروا عكس التيار. ولأنهم لا يرون الدنيا والدين إلا من خلال عدستهم السوداء الضيقة دخلوا فى حالة عداء وصراع مع الشعب، وصل إلى درجة الخيانة العظمى والارتماء فى أحضان دول معادية لمصر، دول لها أطماع سياسية واقتصادية وأحلام استعمارية وأجندات خبيثة، وتلاقت الأهواء الشيطانية، وراحت الجماعة تخوض أكبر معركة تزييف للوعى المصرى عبر قنوات إعلامية ممولة ومدارة من أجهزة استخبارات، إضافة إلى ممارسات العنف والقتل وإزهاق الأرواح التى كانت تشنها التنظيمات الإرهابية من وقت لآخر، وهنا بدأ تحد جديد وكبير، ألا وهو وعى المصريين.

والحق يقال إن المصريين قد أثبتوا وبجدارة أنهم على قدر التحدى وعلى قدر انتسابهم لهذا الوطن وشرف انتمائهم إليه، وفى كل هجمة من هجمات الجماعة الخائنة، سواء أكانت هجمة إرهابية أو هجمة شائعات أو هجمة دعوات للفوضى، كان الشعب المصرى العظيم يثبت للعالم كله درجة من الوعى واليقظة لا نظير لها، وكان الجيش المصرى ورجال الشرطة البواسل على قدر التحدى فى حماية الشعب وحفظ الأمن ومحاصرة الإرهاب، فالمعركة تدار عبر شاشات وصفحات وفيديوهات واختراقات تستطيع بقوتها أن تهزم أى شعب، بل أثرت على دول فى المنطقة ودمرت اقتصادها وبنيتها التحتية نتيجة الحروب الطاحنة التى اشتعلت فيها، لكن كل هذه التحديات كانت ترتطم بصخرة يقظة ووعى الشعب المصرى القوى، فكانت تتفتت كحبات الرمال فتذهب كل مؤامراتهم وكيدهم سدى فتتحول إلى نكات ساخرة يتندر بها أبناء الشعب المصرى على كثرة ما بذلته الإرهابية من أموال ومجهود شر كبير ولجان إلكترونية لا تكل ولا تمل من نشر الأكاذيب والفتن.

ونحن إذا أردنا أن نحلل الأمر تحليلًا دقيقًا فعلى المستوى الفكرى والدينى مثلًا وجدنا أن الشعب المصرى قد أيقن أن المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء المصرية قد أثبتت مصداقية كبيرة فى الحفاظ على ثوابت الدين وعدم التلاعب به فى دهاليز السياسة كما فعلت «الإرهابية»، وأيضًا على مستوى الإنجازات الاقتصادية ورغم المعاناة فقد لمست جموع الشعب تحسنًا ملحوظًا لا ينكر فى مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والإسكان والزراعة واستصلاح الأراضى، ناهيك عن اكتشافات حقول البترول والغاز فى البحر المتوسط التى جعلت من مصر دولة منتجة ومصدرة للطاقة وأيضًا فإن خطوات الإصلاح الاقتصادى، خاصة التعويم، بدأت تظهر نتائجه بارتفاع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الذى شهد انخفاضا تدريجيًا ملحوظًا، وأيضًا فإن مصر تشهد حالة من الاستقرار الأمنى والاجتماعى بين أطياف الوطن من مسلمين وأقباط وقد اختفت نعرات الفتنة الطائفية من المجتمع تمامًا، أضف إلى ذلك التكاتف والتعاون بين الجيش والشرطة والشعب لدعم الأمن وترسيخ الاستقرار.

كل هذه المظاهر قد أربكت حسابات قوى الشر التى لا تريد الخير لمصر، والتى تريد مصر ضعيفة هزيلة راكعة لأطماعها الشيطانية، ولكن كما ذكرنا أن كثرة التجارب والخبرات التى خاضتها مصر صقلت شعبها، وحصنت شبابها، والذى نود الإشارة إليه أن الجماعات الإرهابية قد أدركت هذا فبدأت تتجه إلى استقطاب الشباب الأصغر سنا الذين لم يتسن لهم خوض تلك التجارب فقد كانوا أطفالًا صغارًا فى بدايات تلك الأحداث، وأصبحوا الآن فى بدايات الشباب، ومن ثم فإن هذا الشباب بحاجة إلى اهتمام وتوعية من الأسرة أولًا ومن الإعلام ثانيًا ومن كل مؤسسات التثقيف والتنوير وفى مقدمتها المؤسسات الدينية، وتقوم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بالتواصل مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وبالعديد من اللغات والأساليب، وتعقد دورات التأهيل وتصحيح المفاهيم لكى تحصن شباب مصر ضد خطر التطرف والإرهاب وتدعم الانتماء الوطنى لدى هؤلاء الشباب.

إن هذه التجارب لن تفت من عزيمتنا فى حماية الأوطان ولن تزيدنا إلا التفافًا حول مصر العروبة والإسلام، ولن تزيدنا إلا نفورًا من كل من يريد أن يعكر صفو الشعب المصرى بإثارة الفتن ونعرات التعصب والدعوة إلى التظاهر وتعطيل الحياة العامة وإيقاف عجلة التنمية والعودة بالبلاد إلى حالة الفوضى التى تناسب نفوسهم المعوجة وقلوبهم السوداء، لقد تجاوزت مصر مرحلة التراجع وسوف تتغلب على كل العراقيل والمراهنة دائمًا على وعى الشعب المصرى العظيم.

