بالصور.. مسيرة ليلية داعمة للرئيس السيسى فى بنى سويف

خرج العشرات من أهالي محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلقت من أمام مسجد عمرو بن عبد العزيز بميدان المديرية بوسط مدينة بنى سويف، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والتي بدأها منذ توليه حكم البلاد، ودعم رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.



وأكد المواطنون أن مشاركتهم في المسيرة جاءت ردا على محاولات الإخوان الإرهابية الفاشلة لزعزعة استقرار أمن البلاد وضد الأكاذيب التي تنشرها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية، ورفض أي دعوات للتظاهر وأعمال التخريب، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى ومرددين بعض العبارات "تحيا مصر"، و"معاك يا سيسى وهنكمل المشوار".

