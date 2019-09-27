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موسكو: "بيلوسي" ضخمت الفضيحة المحيطة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:43 م
ماريا زاخاروفا
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