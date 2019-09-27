اتحاد جدة يخطف فوزًا مثيراً من الشباب في الدوري السعودي

خطف اتحاد جدة فوزًا ثمينًا من أرض مضيفه الشباب 2 1، اليوم الجمعة، في منافسات المرحلة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ( دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق إيمليانو فيكيو، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة.73

وفي الدقيقة 80 سجل عبد الله الحمدان هدف تقليص الفارق للشباب ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز العاشر

بدأت المباراة بتهديد مبكر للغاية في الثانية العاشرة من المباراة، حيث أطلق الحكم صافرته لينطلق عبد الله الحمدان حتى حدود منطقة جزاء الاتحاد، ويسدد كرة قوية أمسك بها فواز القرني على مرتين.

وطالب الحمدان بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، بعد أن توغل داخل منطقة جزاء الاتحاد قبل أن يدخل في احتكاك مع زياد الصحفي مدافع الفريق ليسقط الحمدان مطالبًا بضربة جزاء.

وألغى الحكم هدفًا سجله الحمدان في الخامسة بداعي التسلل، حيث تواجد مهاجم منتخب السعودية خلف دفاع الاتحاد، حينما لعب زميله كريستيان جوانكا كرة عرضية، ليضعها الحمدان في الشباك.

وواصل الشباب ضغطه الكبير على مرمى القرني، الأمر الذي أجبر دفاع الاتحاد على التراجع بكثافة إلى منطقة جزائه.

وفي الدقيقة العاشرة، سدد جوانكا كرة قوية لكن القرني أبعد الخطر عن مرماه.

وعلى عكس مجرى المباراة تمامًا، سجل الاتحاد الهدف الأول عن طريق إيمليانو فيكيو، وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة قادها عبد العزيز البيشي حتى منطقة جزاء الشباب، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى فيكيو الذي سددها مباشرة في شباك فاروق بن مصطفى في الدقيقة.21

وبعد الهدف بدأ الاتحاد في شن عدد من الهجمات من أجل تسجيل هدف ثان، لكن الحارس فاروق بن مصطفى كان في الموعد وأبعد الخطر عن مرمى فريقه في أكثر من مناسبة.

وأهدر مورينو إسبيريا فرصة التعادل للشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حينما لم يحسن استغلال الكرة العرضية التي أرسلها المدافع عبد الله الشامخ داخل منطقة جزاء الاتحاد.

وواصل الاتحاد انضباطه الدفاعي حتى نهاية الشوط الأول والذي انتهى بتقدمه على الشباب 1 صفر.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الاتحاد من هجماته بحثًا عن تسجيل هدف آخر، حيث تحرك البرازيلي رومارينيو إلى جانب فيكيو وهارون كامارا، لكن دفاع الشباب وحارسه فاروق بن مصطفى وحالا دون هز شباكهما مرة أخرى.

وتألق عبد العزيز البيشي في الدقيقة 56، وانطلق في وسط ملعب الشباب مستغلًا المساحات الفارغة، ليمرر كرة ذكية لهارون كامارا الذي لم ينجح في استغلال الفرصة.

وتألق فاروق بن مصطفى وأبعد الخطر عن مرماه في الدقيقة 50، بعدما لعب سعود شيبة كرة عرضية لهارون كامارا حيث سدد الأخير كرة تصدى لها الحارس التونسي ببراعة.

وكاد زياد الصحفي أن يسجل الهدف الثاني للاتحاد، بعدما ارتقى بضربة رأس لكرةعرضية، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيسر لبن مصطفى في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 سجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد، بعدما أخطا الجزائري جمال بنلعمري في تمريرة الكرة إلى زميله، ليخطف فيكيو الكرة ويمررها إلى اللاعب البرازيلي الذي وضع الكرة في الشباك.

وسدد اللاعب ذاته كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم الحارس فاروق بن مصطفى بشكل أكثرمن اللازم، لكن كرته اصطدمت بالعارضة في الدقيقة.77

وفي الدقيقة 80 قلص عبد الله الحمدان الفارق للشباب، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من إسبريلا، ليسدد الكرة في الجهة اليسرى للقرني، محرزًا الهدف الأول لفريقه.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على الشباب 2 1.