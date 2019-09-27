دوللي شاهين تثير الجدل على إنستجرام: "مودي زفت"

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "دوللي" في الصورة بإطلالة أثارت الجدل بين متابعيها بتعليقها على الصورة حيث كتبت: "لا تعليق.. مودي زفت"



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، متسائلين عن سبب ضيقها.



يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين طرحت، يوليو الماضي، أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.