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سياسي

الاستعلامات: المراسلون الأجانب يعملون بلا قيود

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:32 م
جريدة الدستور
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أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن ممثلي وسائل الإعلام الدولية، وخاصة مراسليها المعتمدين لدى الهيئة، قاموا بالتغطية الصحفية المتواصلة منذ صباح اليوم الجمعة حتى الساعة السابعة مساءً دون أي قيود.

وقالت الهيئة إنه لم يرد إليها أي شكاوى ميدانية سوى واقعة واحدة، حيث تم توقيف مصورين اثنين هما محمد الشاهد وفريد يوسف، وهما تابعان للقناة الثانية الفرنسية، عند مسجد الاستقامة في الجيزة أثناء صلاة الجمعة، وسؤالهما من قبل قوات الأمن عن تصاريح التصوير الخاصة بهما، واتضح عدم إحضارها رغم حصولهما عليها من هيئة الاستعلامات.

وأوضحت الهيئة أنه خلال مدة الاستيقاف التي لم تتجاوز ساعتين، تدخلت الهيئة وأرسلت التصاريح الخاصة بالمصورين، وتم الإفراج عنهما وواصلا عملهما في حرية تامة.

وشددت الهيئة على أن المراسلين الأجانب قاموا بأداء عملهم بكل حرية وما زالت تغطيتهم مستمرة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت قد تلقت طلبات للتغطية المصورة التليفزيونية والفوتوغرافية، من المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة لديها في مصر، بواقع 41 مؤسسة، وبلغ إجمالي الصحفيين والمصورين 195 شخصًا، تم منحهم جميعًا - وفق ما هو متبع دوليًا - تصاريح للتغطية والتصوير بحرية كاملة في كل الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.

وأشارت الهيئة إلى وجود نحو 900 صحفي وإعلامي يحملون جميعًا بطاقة الاعتماد الصادرة من الهيئة، ويقومون بالتحرك بحرية كاملة للتغطية غير المصورة في كل أنحاء الجمهورية دون قيد، كما يواصل المراسلون الزائرون تحركاتهم للتغطية بشكل تام.

وكان قد تقدم للهيئة خلال اليومين الماضيين 30 مراسلًا زائرًا غير معتمدين في مصر يمثلون 15 مؤسسة صحفية وإعلامية أجنبية، بطلبات للحصول على بطاقات وتصاريح صحفية للتغطية اليوم الجمعة، حيث تم استخراج بطاقات صحفية لعدد 15 منهم، كما تم استخراج التصاريح للباقي حتى من تقدم منهم بطلبات في وقت متأخر أمس الخميس.

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