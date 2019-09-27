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بيان القوات المسلحة: تدمير 33 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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أصدرت القوات المسلحة بيانًا، كشفت فيه آخر جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأشار البيان إلى أن الجهود أسفرت حتى اليوم، عن قيام القوات الجوية، باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف أنه تم أيضًا تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتدمير 25 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى .

 

وتم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 تكفيريًا، عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

 

ولفت البيان، إلى أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير 273  عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير 11  فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

وتم ضبط وتدمير 37  سيارة و42  دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .

 كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال  .

واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي امام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية

كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :

ضبط  15 بندقية الية و 3 رشاشات و2 قاذف RBG و 24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .

كما تم  ضبط 2441  كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر، وضبط  6265 كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى  20 كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط  1562086 قرص مخدر .

وتمكنت القوات من اكتشاف وتدمير 25  فدانًا من نبات الخشاش والبانجو و 1268 كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، و 23 عربة تستخدم فى أعمال التهريب

بالإضافة إلى  ضبط  50  جهازًا يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ل11071  فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط  13 هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد واصابة ضابط و 9  جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان  لشعب مصر العظيم .

 

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