بيان القوات المسلحة: تدمير 33 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية

أصدرت القوات المسلحة بيانًا، كشفت فيه آخر جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشار البيان إلى أن الجهود أسفرت حتى اليوم، عن قيام القوات الجوية، باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية.





وأضاف أنه تم أيضًا تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتدمير 25 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى .