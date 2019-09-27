بيان القوات المسلحة: تدمير 33 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية
وتم تنفيذ عمليات
نوعية أسفرت عن القضاء على 118 تكفيريًا، عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة
وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .
ولفت البيان، إلى أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك
بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق
بالتعاون مع قوات حرس الحدود .
وتم ضبط وتدمير
37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر
الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .
واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات
الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي امام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط
والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية
كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات
الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :
ضبط 15 بندقية الية و 3 رشاشات و2 قاذف RBG و 24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة .
كما تم ضبط 2441 كيلو جرام من جوهر الحشيش
المخدر، وضبط 6265 كيلو جرام من نبات البانجو
بالإضافة إلى 20 كيلو جرام من مادة الأفيون
المخدر وضبط 1562086 قرص مخدر .
وتمكنت القوات من اكتشاف وتدمير 25 فدانًا من نبات
الخشاش والبانجو و 1268 كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، و 23 عربة تستخدم فى أعمال
التهريب
بالإضافة إلى ضبط 50 جهازًا
يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ل11071 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية
للبلاد ، وضبط 13 هاتف للاتصال عبر الأقمار
الصناعية .
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا
المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد واصابة ضابط و 9 جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن
علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية .
وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .