القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد ( 33 ) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير [ ( 7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83 )عربة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - (25 ) على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى ].



- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.



- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.



- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.



- واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.



- كما تمكنت قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:



- ضبط (15) بندقية آلية وعدد (3) رشاشات وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



- ضبط (2441 ) كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى (20) كيلو جراما من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر.



- اكتشاف وتدمير (25 ) فدانا من نبات الخشاش والبانجو و(1268) كيلو جراما من بذور الخشاش والبانجو، وعدد (23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب.



- ضبط عدد (50) جهازا تستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071) فردا من جنسيات مختلفة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط (13) هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.



وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.